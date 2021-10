Ungewöhnliches Patenschaftsmodell in Jena

Ein Wohnprojekt in Jena vermittelt Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind, an Gastfamilien. Mittlerweile leben 40 Bewohner*innen in ganz Thüringen verteilt, manche seit 15 Jahren in derselben Familie.

Videolänge: 4 min Datum: 09.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.10.2023 Video herunterladen