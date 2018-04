Politik | Länderspiegel - Unterwegs mit der Polizei in Hamburg

In einer Sparkasse pöbelt ein Betrunkener gegen Kunden, in einem Reihenhaus eskaliert ein Ehestreit, Feueralarm in einem Baumarkt. Die Polizeibeamten von der Wache in Hamburg-Billstedt sind meistens mit Blaulicht unterwegs.