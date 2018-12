Politik | Länderspiegel - Polizeikontrolle im Narren-Dschungel

In der Hochburg der alemannischen Fastnacht Konstanz ist am Wochenende die Hölle los. Frauen und Männer in Uniformen gibt es an Fastnacht viele, aber nicht alle sind zum Feiern da: Wir haben die Polizei bei ihren Kontrollen begleitet.