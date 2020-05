Normalerweise ist zur Osterferienzeit richtig was los auf Borkum. Doch in diesem Corona-Jahr ist alles anders. Zur Zeit haben die Borkumer ihre Insel für sich allein. In einem Videotagebuch schildern sie uns ihren neuen Alltag ganz ohne Touristen.

