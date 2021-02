Wahlkampf in Baden-Württemberg

Am 14. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. 70 Prozent der Bürger im Ländle wollen, dass der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Amt bleibt. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will ihre Partei zur stärksten Kraft machen.

