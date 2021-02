Wahlkampf in Rheinland-Pfalz

Am 14. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Im Lockdown findet der Wahlkampf vor allem digital statt. SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer will die Ampelkoalition fortsetzen, doch stärkste Kraft könnte auch die CDU werden.

