Politik | Länderspiegel - Wahlkampfendspurt in Bremen

Seit 1946 regiert die SPD in Bremen. Das könnte sich bald ändern: Vor der Bürgerschaftswahl am 26. Mai liegt der CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder in Umfragen vorn. Amtsinhaber Carsten Sieling hat einer großen Koalition bereits eine Absage erteilt.