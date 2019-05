Politik | Länderspiegel - Wie Mannheim sauberer werden will

Kaugummi ausspucken oder Zigarettenkippe auf den Boden werfen – in Mannheim wird das ab jetzt richtig teuer. Mit einem strengen Bußgeldkatalog will die Stadtverwaltung für mehr Sauberkeit in der Innenstadt sorgen, das Ordnungsamt kontrolliert verstärkt.