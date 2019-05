Politik | Länderspiegel - Wie sicher sind unsere Kirchen?

Nach dem verheerenden Brand in Notre-Dame rückt die Frage nach dem Brandschutz in Deutschlands großen Kirchen in den Fokus. Während der Aachener Dombaumeister sich um sein Holzdach sorgt, ist man unterm Stahldach des Ulmer Münsters gelassener.