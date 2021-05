Zauberhafte Plätze an der Isar

Bei gutem Wetter trifft sich halb München an den idyllischen Isarauen vor den Toren der Stadt. Der schönste Wildfluss Deutschlands wird vom quirligen Gebirgsbach in Tirol auf den fast 300 Kilometern bis zur Mündung in die Donau zum eher behäbigen Fluss.

