Altenburg zwischen Frust und Zukunftslust

Vier Wochen lang begleiten unsere ZDF-Reporter Mathias Kubitza und Niklas Grunwald das Leben in der thüringischen Kreisstadt Altenburg. Wie sehen die Altenburger ihre Stadt, die Perspektiven für die Zukunft, was ist gut, was soll sich ändern?

