ZDF in Homburg: Vor dem Lockdown

Für vier Wochen lebte und arbeitete ZDF-Reporterin Verena Garrett im saarländischen Homburg – in einer Zeit, in der die Corona-Zahlen immer weiter stiegen. Nun steht ein Lockdown-Light an. Was sagen die Homburger Bürger und Gastwirte dazu?

