Zwischen Feierlaune und Vorsicht

In Meiningen spielt wieder das Staatstheater, im Landkreis gibt es aktuell keine Corona-Fälle. In den großen Städten dagegen stecken sich vor allem junge Leute beim Feiern an. Hamm ist nach einer großen Hochzeit Corona-Hotspot Nummer eins.

something 4 min something 26.09.2020 Video verfügbar bis 27.09.2021 Video herunterladen