"maybrit illner spezial" mit DGS 11.10.2018

Wie die wichtigen US-Zwischenwahlen am 6. November ausgehen werden? Kaum jemand mag Prognosen abgeben. Nachdem Donald Trump seinen Richterkandidaten Kavanaugh durchgesetzt hat, trauen ihm viele auch da einen Sieg zu. Konfrontation statt Kompromiss, Deals statt Verträge und das eigene Land über alles – wird die Methode Trump bestätigt? Wird diese Art stilprägend? Warum halten so viele in den USA und Europa dem Mann die Treue? Und sind Europas Regierungen wirklich weniger anfällig für egoistische Alleingänge? Wo die Methode Trump regiert, ist die Demokratie in Gefahr. Auch in Europa?