Urwahl, Vorwahlen oder gleich Neuwahl? Bei der SPD könnte es noch eine Weile dauern, bis überhaupt feststeht, wer die Partei in Zukunft führten soll. Bei der CDU fragt man sich inzwischen laut: Kann Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzlerin? Die GroKo-Parteien rutschen immer tiefer in die Krise und müssen zusehen, wie Grüne und AfD weiter an Zustimmung gewinnen. Angela Merkel versucht es mit einem Machtwort: Ende mit dem Pillepalle in der Klimapolitik. Doch wer hört noch auf sie?



Welche Köpfe werden in Zukunft die Richtung vorgeben? Kann die GroKo unter diesen Umständen überhaupt noch regieren? Reicht ein grüner Anstrich für Schwarz-Rot?