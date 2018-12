maybrit illner mit DGS 13.12.2018 - 22:15 Uhr

"maybrit illner“ mit dem Thema "Klimaretter Deutschland – gut gedacht, schlecht gemacht?" am Donnerstag, den 13. Dezember 2018, um 22:15 Uhr im ZDF. Die Gäste: Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner (FDP), Partei- und Fraktionsvorsitzender Annalena Baerbock (B´90/Grüne), Parteivorsitzende Stefan Rahmstorf, Klimafolgenforscher, Professor im Fach Physik der Ozeane an der Universität Potsdam Matthias Dürbaum, Betriebsratsvorsitzender des Tagebaus Hambach, Angestellt bei RWE Power, Gewerkschafter in der IG BCE Philipp Schröder, Experte für Erneuerbare Energien, Investor, Ex-Deutschland-Chef von Tesla (2013 bis 2015) und zuletzt Geschäftsführer des Allgäuer Speicherherstellers Sonnen GmbH, seit Anfang September 2018 Gründer & Miteigner des Fintec-Unternehmens CAPInside