maybrit illner mit DGS 22.11.2018 - 22:15 Uhr

Großbritannien will am 29. März 2019 die EU verlassen. Der „Scheidungsvertrag“ liegt auf dem Tisch – und er stürzt vor allem Premierministerin Theresa May in eine tiefe Regierungskrise. Die Europäische Union zeigt sich einig, hart und ungewohnt geschlossen – wohl aus Angst, dass sonst auch andere Mitgliedstaaten Sonderwünsche anmelden könnten.