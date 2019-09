Abschwung, Jobs und Klimarettung – riskieren wir unseren Wohlstand?

Deutschlands Wirtschaft rutscht ab. Die Industrie leidet unter US- Handelskriegen, Brexit-Angst und schwächerer Weltwirtschaft. Stehen wir vor einer der üblichen Konjunkturkrisen oder vor einem epochalen Umbruch? Klimaschutz und Digitalisierung zwingen die Unternehmen zu Abbau und Umbau der alten Arbeitsplätze, zum „Neu-Erfinden“ ganzer Produktionszweige. Wen erreicht die Krise zuerst? Für wen ist morgen noch Platz in der neuen, grünen, digitalen Arbeitswelt? Retten wir das Klima und/oder riskieren wir ohne Not Arbeitsplätze?