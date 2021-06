Aerosol-Forscher Gerhard Scheuch: „Wir sind uns in der Aerosolforschung relativ einig, dass draußen so gut wie keine Ansteckungen stattfinden, und das gilt auch in einem Stadion.“ Ansteckungsgefahr gebe es aber zum Beispiel bei der An- und Abreise im Bus.

