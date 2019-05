„Das Video hätte man nicht veröffentlichen müssen“

Die im trunkenen Zustand geäußerten „Meinungen“ des zurückgetretenen österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache halte er für unentschuldbar, sagte Gauland. „Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Video selbst eine kriminelle Machenschaft ist.“ „Es hätte ja einen anderen Weg gegeben“, kritisierte Gauland. „Man hätte das, was an politischen Informationen in dem Video drin ist, veröffentlichen können und das Video als Beleg dafür, dass das die Wahrheit ist, aufheben können.“