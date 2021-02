"Es wird keine schnelle Lösung geben"

Zwangslizenzen und die Zwangsproduktion von Impfstoff bezeichnete Altmaier als „ein Mittel der letzten Wahl, wenn es zu freiwilligen Kooperationen nicht kommt“. Die Pandemie sei unstrittig eine Notsituation. Jedoch könne „nicht jede Halle eines Chemieunternehmens umgerüstet werden“. Werde allerdings festgestellt, dass einer der zugelassenen Impfstoffe „in einer anderen Einrichtung“ produziert werden könne, müsse „darüber gesprochen werden“. Scheiterten in solchen Fällen Gespräche am fehlenden guten Willen, „wäre ich bereit, in so einem Fall auch über Zwangslizenzen zu sprechen“, sagte Altmaier.