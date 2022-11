Amerikas Egoismus – Deutschlands Dilemma?

Seit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine diskutiert Deutschland die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die zu einzelnen Staaten bestehen. Der Lieferstopp russischen Erdgases hat die Energiepreise massiv erhöht. Das vergleichsweise billige Gas aus Russland musste auf den Weltmärkten teuer ersetzt werden. Engpässe und Höchstpreise trieben die Teuerungsrate zusätzlich. Teilweise musste die Industrieproduktion hierzulande gedrosselt werden. Was, wenn man in einen Konflikt mit dem zweitwichtigsten Handelspartner China geriete?



Die russische Invasion in der Ukraine hatte international Besorgnis ausgelöst, dass China in Taiwan dem Beispiel Russlands folgen könnte. Peking betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der Volksrepublik und hat mehrfach mit einer militärischen Eroberung der Insel gedroht. Die USA erwägen Insidern zufolge ein Sanktionspaket, um China von einer Invasion in Taiwan abzuhalten. Die Europäische Union stehe unter diplomatischem Druck aus Taiwans Hauptstadt Taipeh, dasselbe zu tun. In beiden Fällen gehe es um Sanktionen, die über die im Westen bereits ergriffenen Maßnahmen zur Einschränkung des Handels mit China und der Investitionen in sensible Technologien hinausgehen würden.



Die Bundesregierung hatte in dieser Woche den Verkauf einer Teilsparte des Dortmunder Chipherstellers Elmos und der bayerischen Firma ERS Electronic an chinesische Investoren untersagt. „Natürlich ist und bleibt Deutschland ein offener Investitionsstandort, aber wir sind eben auch nicht naiv“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Kabinettssitzung. Während von den Koalitionspartnern SPD und FDP Zustimmung kam, mahnte Chinas Regierung Offenheit für chinesische Investitionen an.



Habeck kündigte darüber hinaus an, dass die Bundesregierung ihr Instrumentarium in der China-Strategie überarbeiten wolle. Dies betreffe auch staatliche Investitions- und Exportgarantien. Die frühere Annahme, dass sich Wirtschaft und Politik trennen ließen, sei überholt, sagte der Grünen-Politiker und verwies auf eine sehr strategische Ausrichtung des kommunistischen Chinas in seiner Übernahmepolitik ausländischer Firmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte vergangenen Freitag bei einem Besuch in Peking angekündigt, dass man Abhängigkeiten von China abbauen wolle. Das Land bleibe aber ein wichtiger Wirtschaftspartner.



Anders als zuletzt beim Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in eine Betreibergesellschaft an einem Terminal im Hamburger Hafen war die Entscheidung innerhalb der Regierung am Ende unstrittig. Hintergrund ist auch, dass die US-Regierung China gerade bei der Halbleitertechnologie den Zugang beschränken möchte. Allerdings werden in der Dortmunder Fabrik keine Hightech-Wafer für modernste Chips hergestellt. Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Am Dienstag hatte es im Wirtschaftsministerium geheißen, dass der Erwerb von Elmos eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Deutschland darstelle. „Mit der Untersagung schiebt die Bundesregierung dem Ausverkauf von Schlüsseltechnologien einen klaren Riegel vor“, erklärte SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz. Die Chipproduktion sei ein besonders kritischer Zukunftsmarkt. Auch CDU-Chef Friedrich Merz hatte die Entscheidung begrüßt.



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hatte die Pläne einer härteren China-Politik der Bundesregierung kritisiert. „China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen ist ein großer Markt. Es ergibt aus ökonomischer Sicht keinen Sinn, diesen Markt aufzugeben – auch wenn vieles schwierig ist und bleibt“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier schon im September. Kritisch äußerte sich auch die Deutsche Handelskammer in China, wo mehr als 5000 deutschen Firmen tätig sind: „Der chinesische Markt ist für viele deutsche Unternehmen von größter Bedeutung, sie können es sich einfach nicht leisten, ihre Investitionen einzustellen“, sagte Jens Hildebrandt, Geschäftsführender Direktor der Deutschen Handelskammer in China.



Die chinesische Regierung bezeichnete eine Einschränkung der deutschen Außenwirtschaftsinstrumente im China-Geschäft als sinnlos und absurd. „Wir hoffen, dass Deutschland eine rationale und pragmatische China-Politik verfolgen kann.“ Die Bundesregierung soll keinen „Fels anheben, um ihn dann auf die eigenen Füße fallen zu lassen“.



