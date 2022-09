Mit Hilfe von verflüssigtem Erdgas (LNG) will Deutschland schnellstmöglich von russischen Gasimporten unabhängig werden. Ein erster Schritt ist die für Ende des Jahres geplante Inbetriebnahme von zwei schwimmenden LNG-Terminals an der Nordseeküste. Für 2023 und 2024 sind zwei weitere Terminals geplant. Und heute (01.09.2022) teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit, zusätzlich ein fünftes Terminal anzumieten. Das schwimmende Terminal soll im übernächsten Winter, also 2023/2024, am Standort Wilhelmshaven an den Start gehen.



Andere EU-Länder sind bereits weiter. Das erste Import-Terminal für Flüssiggas wurde 2016 in Portugal in Betrieb genommen. 2021 importierten 13 EU-Länder insgesamt 80 Milliarden Kubikmeter. In den ersten Monaten 2022 stiegen die Importe laut der Brüsseler Denkfabrik Bruegel stark an. Insbesondere aus den USA kam bedeutend mehr Gas.



2021 machten die LNG-Einfuhren 20 Prozent der gesamten Gaseinfuhren in die EU aus. Größte Importeure waren Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande und Belgien. Große Teile von Südosteuropa bis zum Baltikum und bislang auch Deutschland hatten wegen fehlender Infrastruktur jedoch kaum Zugang zu diese Einfuhren.



Flüssiggas kann ohne Pipeline in weit entfernten Ländern gekauft und per Schiff transportiert werden. Allerdings wird Erdgas erst bei etwa minus 162 Grad Celsius flüssig. Transport und Wiederaufbereitung sind also energieintensiv und technisch anspruchsvoll.



In LNG-Terminals wird das Flüssiggas erwärmt und verdichtet, so dass es wieder gasförmig wird. Deutschland setzt vor allem auf Spezialschiffe, sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU), die LNG von Tankern aufnehmen und es noch an Bord in Gas umwandeln können. Zum Jahreswechsel sollen zwei vom Bund angemietete FSRU in Wilhelmshaven und Brunsbüttel an den Start gehen.



Vier große deutsche Gasimporteure haben zugesichert, diese beiden Terminals dann sofort maximal zu beliefern. Zwei weitere derartige Schiffe sollen voraussichtlich ab Ende 2023 in Stade und ab 2024 in Lubmin im Einsatz sein. Wenn alle LNG-Projekte realisiert würden, käme Deutschland pro Jahr auf ungefähr 25 Milliarden Kubikmeter Flüssigerdgas-Importe über staatlich gecharterte Schiffe, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Mit zwei privaten Projekten nähere man sich den 30 Milliarden Kubikmetern. Im Jahr verbrauche Deutschland ungefähr 90 Milliarden Kubikmeter Gas.



In 2021 kamen 28 Prozent der EU-LNG-Importe aus den USA, jeweils 20 Prozent kamen aus Katar und Russland. Weitere wichtige Lieferer sind Nigeria und Algerien. Katar ist bislang mit Abstand der größte LNG-Produzent weltweit.



Kritik an den LNG-Ausbauplänen kommt insbesondere von Umweltverbänden. Sie bemängeln zum einen, dass der Bau neuer Infrastruktur für einen fossilen Brennstoff dem Klimaneutralitätsziel der Bundesregierung widerspreche. Außerdem gibt es unmittelbare Umwelteinwände. Das Terminal in Wilhelmshaven könnte demnach etwa die heimische Schweinswalpopulation gefährden.



Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: dpa