SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ist trotz desaströser Umfragewerte nicht bange um die Zukunft ihrer Partei. Nach den „großen Debatten“ der letzten Wochen sei man nicht überrascht, „dass die Umfragen nicht top sind“, sagte Nahles am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Wenn die SPD-Mitglieder mehrheitlich für eine Regierungsbeteiligung stimmten, könne viel von dem umgesetzt werden, was in den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU ausgehandelt wurde. „Und das wird, denke ich, dann auch wieder überzeugen“, betonte die designierte Parteivorsitzende.