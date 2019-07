Annalena Baerbock bei "maybrit illner"

„Ich will eine Kommissionspräsidentin, die mit Leidenschaft Europäerin ist“, sagte Baerbock. Von der Leyen bringe „dafür einiges mit“. Sie müsse aber nun das Europaparlament stärken, indem es ein Initiativrecht für Gesetzesvorschläge bekomme. Auch müssten Parteien künftig in transnationalen Listen antreten können. „Wenn sie das Vertrauen nicht zurückbekommt, dass das Herz Europas das Europäische Parlament ist, dann können wir mit dieser Kommission so überhaupt nicht starten.“