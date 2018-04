Als „sozialer Brennpunkt“ werden nach einer Definition des Deutschen Städtetages von 1979 Wohngebiete bezeichnet, „in denen Faktoren, die die Lebensbedingungen ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungschancen beziehungsweise Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen negativ bestimmen, gehäuft auftreten. Das gilt entsprechend für viele Schulen in diesen Stadtvierteln. In den Familien der Schüler herrschen oft Arbeitslosigkeit und Armut. Ein großes Problem der Schulen sind die mangelhaften Deutschkenntnisse vieler ihrer Schülerinnen und Schüler. Der „Spiegel“ berichtet, dass in Nordrhein-Westfalen an mehr als jeder zehnten der 2750 staatlichen Grundschulen über 50% der Kinder zu Hause selten oder nie Deutsch sprechen. In 78 Schulen sind es sogar mehr als drei Viertel der Kinder. Auch die Zahlen aus den Stadtstaaten sind eindrucksvoll. An vielen Schulen sind Kinder in der Mehrheit, in deren Familie nicht Deutsch gesprochen wird: in Hamburg an 22 % der Grundschulen, in Berlin und Bremen in mehr als 40 %. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnte in der „Bild“: „Wenn wir bei der Integration in diesen Problembezirken keine Fortschritte machen, drohen amerikanische Verhältnisse. Und an einigen Brennpunkt-Schulen in Problembezirken laufen wir Gefahr, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Das dürfen wir nicht zulassen."