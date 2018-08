In Chemnitz stand nicht Rechts gegen Links

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat Berichte zurückgewiesen, bei den Ausschreitungen in Chemnitz hätten rechtsradikale Gruppen gegen linke gestanden. „Wenn sich Menschen den Rechtsradikalen entgegenstellen, dann ist das nicht Rechts und Links, sondern dann sind das Rechtsradikale und es sind ein paar Anständige“, sagte Barley am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.