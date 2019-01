Pirmasens (42.000 Einwohner) liegt in der strukturschwachen Westpfalz, hat eine Arbeitslosenquote von 12,5 %. In der Stadt leben rund 1300 Flüchtlinge. Die Stadt wird nun, in Abstimmung mit dem Land, den Zuzug von anerkannten Flüchtlingen ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz stoppen.