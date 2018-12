Billige Arbeit, Abstiegsangst – wer stoppt die Spaltung des Landes?

Die Wirtschaft wächst, aber es profitieren nicht alle in gleichem Maße. Die Ungleichheit zwischen Gutverdienern und Einkommensschwachen in Deutschland ist ähnlich groß wie vor einem Jahrhundert. Im Jahr 2013 kamen die 10 Prozent Bestverdiener auf 40 Prozent des Gesamteinkommens, die untere Hälfte der Bevölkerung dagegen nur auf 17 Prozent - das ist das gleiche Gefälle wie im Jahr 1913. Das ist ein Ergebnis einer Untersuchung von Forschern um den französischen Ökonomen Thomas Piketty vom Dezember 2017. Geringverdiener bekommen heute ein deutlich kleineres Stück vom Einkommens-Kuchen ab als in der Wirtschaftswunder-Zeit. Weltweit habe sich die Schere zwischen Arm und Reich seit 1980 weiter geöffnet, heißt es in der Studie. In Deutschland sei der Anteil der obersten 10 Prozent am Gesamteinkommen seit Mitte der 1990er Jahren gestiegen, sagte Dr. Charlotte Bartels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), die die deutschen Daten auswertete. „Die unteren 50 Prozent haben in den letzten Jahren massiv an Anteil am Gesamteinkommen verloren. In den 60er Jahren verfügten sie noch über etwa ein Drittel, heute sind es noch 17 Prozent“, erläuterte sie.

(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd)

Bildquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress