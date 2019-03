Neuwahlen

Angesichts der chaotischen Lage in Großbritannien sind Neuwahlen nicht ausgeschlossen. Um diese zu organisieren, bräuchte es Zeit. Eine entsprechende Verschiebung des Austrittstermins müssten die anderen EU-Staaten einstimmig billigen. Es ist ungewiss, ob durch Neuwahlen die Zustimmung zum vorliegenden Brexit-Vertrag größer würde.



Zweites Brexit-Referendum

In Großbritannien gibt es quer durch die Parteien Rufe nach einem zweiten Referendum, das auch den Verbleib in der EU ermöglichen könnte. Die Zeit ist auch hierfür zu knapp: Experten schätzen den nötigen Vorlauf auf fünf Monate. Ob Großbritannien am Ende in der EU bleiben würde, ist dabei offen. 71 Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei forderten eine weitere Volksabstimmung mit der Option, den Brexit rückgängig zu machen. Labour-Chef Jeremy Corbyn zieht ein neu ausgehandeltes Brexit-Abkommen einem Referendum vor.



Rücknahme der Austrittserklärung

Für London besteht bis zum Austrittsdatum theoretisch auch die Möglichkeit, den Brexit-Antrag ohne Zustimmung der EU einseitig zurückzunehmen. Dies bestätigte der Europäische Gerichtshof im Dezember.



Brexit ohne Abkommen – „Hard Brexit“

Bekommt die britische Regierung den Brexit-Vertrag trotz aller Versuche nicht durchs Parlament und zieht nicht die Notbremse, droht ein chaotischer Austritt ohne Abkommen. Beziehungen aus 46 Jahren EU-Mitgliedschaft würden schlagartig gekappt. Sollte es so weit kommen, könnten beide Seiten lediglich noch Notvereinbarungen schließen.



Harter Brexit und die ökonomischen

Folgen Ein ungeordneter Brexit würde nach Einschätzung der Wirtschaft vor allem für Großbritannien deutliche Einbrüche beim Wachstum bringen. Der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, Joachim Lang, meint aber, auch die deutschen Unternehmen müssten sich auf einen ungeordneten Brexit mit massivem wirtschaftlichen Schaden einstellen: „Wenn es ganz dick kommt, rechnen wir mit einem Rückschlag für die deutsche Wirtschaft in der Größenordnung von mindestens einem halben Prozent des BIP. Das wären rund 17 Milliarden Euro weniger Wirtschaftskraft allein in diesem Jahr", sagte Lang. Die britische Wirtschaft werde bei einem Chaos-Brexit mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Rezession rutschen, Deutschland jedoch nicht. (Für die hiesige Wirtschaft prognostiziert der BDI bislang ein Wachstum von 1,2 Prozent in diesem Jahr) „Die Wucht, die ein harter Brexit entfaltet, werden wir deutlich spüren", so Lang. Der BDI sagt: „Gut eine halbe Million Arbeitsplätze in Deutschland sind direkt und indirekt mit dem Export ins Vereinigte Königreich verknüpft. In vielen Unternehmen wird es daher Probleme geben." Die deutsche und die britische Wirtschaft sind eng miteinander verflochten. Für Deutschland war Großbritannien bei den Exporten zuletzt der viertwichtigste Handelspartner; aus Sicht des Vereinigten Königreichs belegte die Bundesrepublik zuletzt Rang zwei bei den Exporten und den ersten Platz bei Einfuhren nach Großbritannien.

Bildquelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa