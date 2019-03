Brexit-Poker – Schrecken ohne Ende?

Großbritanniens Gezerre um den EU-Austritt wird immer skurriler – ein „harter Brexit“ immer wahrscheinlicher. Vorbereitungen für diesen Tag X werden in Brüssel, London und in vielen deutschen Unternehmen bereits getroffen.



Was könnte eine Verschiebung an dieser verfahrenen Situation noch ändern? Wird die EU weitere Zugeständnisse machen? Wer hat mehr zu verlieren – die Briten oder Europa?