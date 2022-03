Der Krieg in der Ukraine hat eine Fluchtbewegung ausgelöst, wie es sie in diesem Ausmaß und dieser Geschwindigkeit wohl seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Innerhalb von nur einer Woche hat der Krieg mehr als eine Million Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Das seien mehr als zwei Prozent der ukrainischen Bevölkerung, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk am Donnerstag mit.



Angesichts stark steigender Flüchtlingszahlen aus der Ukraine hält Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) eine bundesweite Koordination bei der Aufnahme der Menschen für nötig. „Berlin ist natürlich der große Dreh- und Angelpunkt und auch Zielort für viele Menschen, die hierher kommen“, sagte Giffey. „Wir werden das, soweit es geht, von unserer Seite auch versuchen zu händeln, aber wir brauchen auch Unterstützung der anderen Bundesländer dabei.“ Berlin rechnet mit mindestens 20.000 Flüchtlingen aus der Ukraine, die seit einer Woche von Russland angegriffen wird. Von Tag zu Tag steigt die Zahl der Ankömmlinge, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkommen und eine Unterkunft benötigen, stark an.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine in NRW bekräftigt. Dazu werde das Land die Kommunen nach Kräften unterstützen - „ohne Wenn und Aber“, sagte Wüst in Düsseldorf nach einem Gespräch mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. „Wer vor Putins Krieg fliehen muss, ist in Nordrhein-Westfalen willkommen.“ Dieses Hilfsangebot richte sich unabhängig von der Staatsangehörigkeit an alle, die aus der Ukraine fliehen, also etwa auch an Studierende aus anderen Ländern, stellte der Ministerpräsident klar. Das Land habe mit Auffangstationen für den Bedarfsfall vorgesorgt, damit die Kommunen nicht kurzfristig Kapazitätsprobleme bekommen. Rund 4.000 Plätze seien sofort verfügbar. Sie lassen sich nach Worten des Ministers leicht auf 10.000 ausbauen.



Die EU-Innenminister haben inzwischen eine unbürokratische Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vereinbart. „Wir haben bereits fast eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Wir werden Millionen mehr sehen“, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Dies brauche mehr Solidarität, weitere gesetzliche Regelungen und zusätlichliche Finanzmittel. Grundlage für die Aufnahme ist eine EU-Richtlinie von 2001, die nach den Erfahrungen der Balkankriege eingeführt und seither nie genutzt wurde. Die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie ermöglicht es, fliehende Menschen von außerhalb der EU zeitweiligen Schutz zu gewähren, ohne dass sie Asylanträge stellen müssen. Die Schutzbedingungen gelten EU-weit, so dass die Einreiseländer entlastet werden. Die Aufgenommenen erhalten Zugang zu Beschäftigung, Sozialhilfe, Gesundheitsfürsorge und Schulen. Von der jetzt beschlossenen Regelung sollen neben ukrainischen Staatsbürgern auch in der Ukraine lebende Ausländer aus Nicht-EU-Staaten profitieren, ebenso legal sich dort aufhaltende Staatenlose und Familienangehörige. Die Richtlinie sieht vor, dass der Schutz zunächst für ein Jahr gilt und sich zweimal um sechs Monate verlängert.



Die meisten der Geflüchteten halten sich in Nachbarländern wie Polen, Ungarn und der Republik Moldau auf. Alleine in Polen haben mehr als 575.000 Menschen aus der Ukraine Zuflucht gesucht. Fast alle der nach Polen geflohenen Ukrainer wollen nach Einschätzung der Regierung in Warschau zunächst in dem Nachbarland bleiben. „Wenn es um die Ukrainer geht, dann wollen 98 Prozent von ihnen in Polen bleiben, um möglichst schnell wieder in ihr Land zurückkehren zu können“, sagte Vize-Innenminister Maciej Wasik. Für Flüchtlinge aus Drittländern sei Polen dagegen meist nur ein Zwischenstopp. „Ein Teil will nach Deutschland reisen.“ Am Mittwoch hätten die polnischen Grenzschützer nicht nur mehr als 88.000 Staatsbürger der Ukraine abgefertigt, sondern auch rund 1.300 indische, 1.250 usbekische, 300 nigerianische, 290 syrische und knapp 270 marokkanische Staatsangehörige. Man sei in ständigem Kontakt mit den Botschaften vieler Länder, um die Sicherheit dieser Menschen zu garantieren.







Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: dpa