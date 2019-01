Es ist die PKK

Die Moscheen in Deutschland werden nach Angaben des Islamrates zur türkischen Präsidentenwahl im nächsten Jahr keine Wahlempfehlung an ihre Mitglieder geben. „Es gab noch nie eine Wahlempfehlung und es wird auch keine geben“, sagte Kesici, im Verlauf der Sendung. Die Muslime würden lediglich aufgefordert, an demokratischen Wahlen teilzunehmen „und die Leute können entscheiden, was sie wollen“, betonte er.