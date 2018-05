Chaos beim Asyl – warum hat der Staat versagt?

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nennt die Vorgänge rund um das BAMF einen "handfesten, schlimmen Skandal" und entschuldigt sich im Namen der Bundesregierung - doch reicht das? Wie viel Schuld trägt die Politik an den zum Teil verheerenden Verhältnissen in der Behörde? Was ist mit den Hunderttausenden Einsprüchen gegen Asylbescheide, die deutsche Verwaltungsgerichte bearbeiten müssen?