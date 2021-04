FDP-Chef Christian Lindner zweifelt die Wirksamkeit von Ausgangsbeschränkungen an. Die Grundrechtskonformität müsse geprüft werden: "Sollten Sie das so beschließen, dann werden wir in Karlsruhe Klage erheben."

