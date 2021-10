Geimpft, getestet, genervt – mehr Freiheit wagen?

Die Lockerung der Maskenpflicht an Schulen sorgt für Kontroversen. Das Saarland und Bayern hoben die Maskenpflicht im Unterricht auf, in Berlin sind Schülerinnen und Schüler bis zur 6. Klasse davon befreit. Am 18. Oktober soll in Baden-Württemberg gelockert werden. Auch in Sachsen wird eine Lockerung der Maskenpflicht erwogen. Die Kinder- und Jugendärzte sehen dies als „Schritt in die richtige Richtung". Thüringen geht einen Sonderweg. Dort sind Maskenpflicht und Tests abgeschafft. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) äußerte Verständnis für die Lockerungen, mahnte aber zusätzliche Tests an.



Der Städte- und Gemeindebund warnte dagegen vor der Aufhebung der Maskenpflicht. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, die Frage der Lockerung der Maskenpflicht sei Ländersache. Die Länder müssten vor Ort eine Abwägung treffen und eine Risikoeinschätzung vornehmen. Der Sprecher betonte zugleich, die Bundesregierung habe immer gesagt, „Masken schützen, damit wir gut durch Herbst und Winter kommen". Die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen in einigen Bundesländern stößt bei RKI-Chef Lothar Wieler auf Ablehnung. So könnten Corona-Langzeitfolgen auch bei Kindern vorkommen. Zumindest bis zum Frühjahr 2022 solle nicht an der bestehenden Empfehlung zu Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen, Kitas und in Alten- und Pflegeheimen gerüttelt werden. Eine schnelle Aufhebung von Corona-Maßnahmen an Schulen sollte es auch nach Ansicht der Kultusministerinnen und -minister der Länder nicht geben. Sie begründeten das am 8. Oktober damit, dass sie erneute Schließungen und auch Schließungsdebatten verhindern wollen.

Bildquelle: dpa