"maybrit illner“ mit dem Thema "Corona verzeiht keine Fehler – was kommt nach dem Shutdown?" am Donnerstag, den 17. Dezember 2020, um 22:15 Uhr im ZDF. Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich der ZDF-Polittalk „maybrit illner“ in die Winterpause. Die erste Ausgabe von „maybrit illner“ im neuen Jahr ist am Donnerstag, 14. Januar 2021, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen.