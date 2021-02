Virus ohne Grenzen – hat Europa die Kontrolle verloren?

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, forderte am Mittwoch erneut globale Solidarität ein. 75 Prozent der Impfdosen würden in lediglich zehn Ländern zum Einsatz kommen. Die Welt steuere auf ein katastrophales moralisches Versagen zu, warnte er. Die Europäische Union will Menschen in Afrika und anderswo durchaus helfen, doch wie weit soll sie dabei gehen und den Impfstoff mit anderen teilen?



Susan Bergner von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sieht ein Dilemma: Die EU-Staaten müssten einerseits die eigene Bevölkerung impfen und andererseits international für ihre Werte und ihren Ruf einstehen und sich mit ärmeren Ländern solidarisch zeigen. Entsprechend zweischneidig agiert die EU. Einerseits ist sie großzügiger Geber für Covax. Eine halbe Milliarde Euro stellte sie als Darlehen oder Zuschuss für diese Initiative bereit, hinter der WHO und die Impfallianzen Gavi und Cepi stecken. „Mit diesen 500 Millionen Euro aus dem EU-Budget, kombiniert mit Beiträgen unserer EU-Mitgliedstaaten, kann die COVAX-Fazilität sicherstellen, dass bis Ende 2021 mehr als eine Milliarde Impfdosen für Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zur Verfügung gestellt werden“, verspricht die EU-Kommission. Doch zugleich habe Europa Covax unterwandert, sagt Bergner. Denn statt auch die EU-Impfdosen von dieser weltweiten Allianz zuteilen zu lassen, sicherte sich die EU ihre Kontingente durch direkte Vereinbarungen mit den Impfstoffherstellern.



Die Folgen solchen Handelns erklärt Mareike Haase von „Brot für die Welt“: „Covax kann nicht funktionieren, wenn die Märkte leergekauft sind.“ Sie plädiert daher für die globale Verteilung via Covax - auch wenn die EU dann nicht so schnell so viele Impfdosen bekommt wie auf bilateralem Weg. Das sei nicht nur moralisch, sondern auch rational geboten, meint Haase. Denn gerate die Pandemie außerhalb Europas außer Kontrolle wären auch die Europäer letztlich wieder schlechter dran, als wenn sie auf einen Teil des Impfstoffes jetzt verzichten.



In der Diskussion um Impfungen in armen Ländern geht es auch um Lizenzen, Patente und geistiges Eigentum. Produktionsstätten gebe es weltweit zum Beispiel auch in Indien und Südafrika, sagt der Europaabgeordnete Udo Bullmann (SPD): „Was uns hindert, die Produktion nun auszuweiten, sind letztlich nicht technische Möglichkeiten, sondern vor allem auch das Urheberrecht.“ Der Königsweg wäre, dass sich die Entwickler freiwillig auf Lizenzvergaben einließen, so Bullmann. Die Regeln von EU und Welthandelsorganisation sähen für Krisen aber auch „Zwangslizenzen“ und den „Entzug von Patenten“ vor. Der FDP-Europa-Abgeordnete und Arzt Andreas Glück sieht solche Forderungen skeptisch. „Wenn wir den Patentschutz aufweichen, werden wir künftig nicht mehr so schnelle Entwicklungen wie jetzt machen können“ (…) „Ich gehe davon aus, dass das nicht die letzte Pandemie ist.“





(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna)



Bildquelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/Archiv