Helge Braun bei "maybrit illner"

Bei 50 Neuinfektionen pro hundertausend Einwohner „muss die Feuerwehr kommen, denn dann brennt der Dachstuhl lichterloh“, sagte Helge Braun am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Zugleich warnte der Chef des Bundeskanzleramts die lokalen Verantwortlichen davor, das wahre Ausmaß der Infektionen aus Angst vor neuen Beschränkungen zu verschleiern: „Das Dümmste, was man machen könnte, wäre bei 40 Infektionen aufzuhören zu testen.“ Denn anders als bei anderen Krisen komme man im Fall des Coronavirus „nicht unbemerkt irgendwie durch, sondern man wacht irgendwann mit 100 oder 200 Infektionen wieder auf, mit überforderten Krankenhäusern“.