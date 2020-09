Erhöhte Ansteckungsgefahr – Gesundheit schützen, Jobs riskieren?

Das ZDF hat aufgrund der dynamischen Entwicklung in der Corona-Krise seine Besucherführungen im ZDF-Sendezentrum in Mainz und im ZDF-Hauptstadtstudio eingestellt. Ebenso werden dort Sendungen mit Publikum bis auf Weiteres ohne Zuschauer vor Ort produziert. Erstmals wird am Donnerstag, 12. März 2020, "maybrit illner" ohne Zuschauer im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin gesendet. Auch das "ZDF-Morgenmagazin" und "aspekte" in Berlin sowie "das aktuelle sportstudio" in Mainz werden bis auf Weiteres ohne Publikum produziert.