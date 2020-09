Der Sommer geht, Corona bleibt – wird der Herbst zum Risiko?

In den ersten hundert Tagen seit Einführung der Corona-App haben knapp 5.000 Infizierte ihre Kontaktpersonen über die Handy-Anwendung gewarnt. Es sei davon auszugehen, dass auf diesem Wege insgesamt "schon einige zigtausend Menschen" über die neue App wegen Risikokontakten zu Infizierten alarmiert wurden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin. „Das ist viel, aber es reicht uns nicht", sagte Spahn. Nur etwa die Hälfte der App-Nutzer sende nach einer positiven Diagnose eine Warnung an die Kontaktpersonen, sagte der Minister. Er rief die Bürger auf, die App im Infektionsfall tatsächlich einzusetzen: „Nutzen Sie dieses Werkzeug, informieren Sie Ihre Kontakte." Spahn betonte, dass die Warnungen anonym über die App versandt würden - die Empfänger einer Warnmeldung wüssten also nicht, von wem diese stamme. Insgesamt wertete Spahn die App aber als Erfolg. Sie sei in Deutschland mehr als 18 Millionen Mal heruntergeladen worden. Dies entspreche in etwa der Zahl der Downloads aller anderen europäischen Warn-Apps zusammengerechnet.



Die Amtsärzte in Deutschland schätzen die Wirksamkeit der Corona-Warn-App bei der nationalen Pandemie-Bekämpfung als sehr gering ein. Da die Daten der App nicht automatisch an die Gesundheitsämter weitergeleitet würden, sei die Anwendung in der jetzigen Form keine große Unterstützung bei der schnellen Bekämpfung von Corona-Ausbrüchen, sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Die App spiele in der täglichen Arbeit der Gesundheitsämter „so gut wie keine Rolle“, sagte Teichert. Es komme äußerst selten vor, dass sich ein App-Nutzer wegen eines Warnhinweises bei den Ämtern melde. Die Politik habe entschieden, „den Datenschutz über den Pandemieschutz zu stellen“, sagte die Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen. Dies müsse man so akzeptieren.



