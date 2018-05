"Der unfassbare Präsident – was hat Donald Trump verändert?"

Die Demokraten gewannen am Dienstag die Gouverneurswahlen in den Bundesstaaten New Jersey und Virginia. In New Jersey gewann mit rund 55 Prozent erwartungsgemäß der Demokrat Phil Murphy, Ex-Manager von Goldman Sachs und früher Botschafter in Deutschland. Zeitgleich mit den Gouverneurswahlen haben die Bürger in New York City ihren demokratischen Bürgermeister Bill de Blasio mit mehr als 66 Prozent wiedergewählt. Das Ergebnis in Virginia wird als Hinweis darauf gewertet, wie sich der Einfluss Trumps auf die Kongresswahlen im November des kommenden Jahres auswirken könnte. 53,7 Prozent der Wähler stimmten dort für den demokratischen Kandidaten Ralph Northam. Die „New York Times“ analysierte, Northam habe gegen eine rassistisch aufgeladene Kampagne seines republikanischen Gegenkandidaten Ed Gillespie gewonnen. Trumps Nationalismus sei der Verlierer des Wahlabends, kommentierte auch die „Washington Post“.