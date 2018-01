Der unterschätzte Egoist – kann Trump Erfolg haben?

In Davos beraten Firmenlenker und rund 70 Staatschefs darüber, wie man die globalen Probleme gemeinsam lösen soll. Donald Trump reist dagegen mit seinem Motto „America first!“ in die Schweiz. Die Wirtschaftsdaten in den USA sind gut. Trumps Steuerreform versetzt die Börse offenbar in Euphorie, die Arbeitslosigkeit sinkt. Und auch auf diplomatischem Parkett haben seine undiplomatischen Auftritte und Entscheidungen bislang nicht zu den Konflikten geführt, die viele prophezeit hatten. Frieden durch Stärke, nennen das seine Anhänger.