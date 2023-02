Deutsche Panzer gegen Russland – notwendig, aber gefährlich?

Kommentare gehören nicht in eine Faktenbox. Fakt ist aber, dass die Entscheidung der Bundesregierung, Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, vielfach kommentiert worden ist. Beachte: In dem vorangegangenen Satz fehlt das Attribut „späte Entscheidung“, was eine Wertung wäre und in vielen Kommentaren so zu finden ist. Aber nicht in allen.



Große bundesweite Tageszeitungen sind sich in ihrer Bewertung des Regierungshandelns, insbesondere des Bundeskanzlers einig: „Am Ende ist Scholz, was er nicht sein wollte: ein Getriebener“, „ein Verlierer“, schreibt Andreas Schwarzkopf in der „Frankfurter Rundschau“. „Sein langes Zögern hat viele der westlichen Verbündeten gegen ihn aufgebracht.“ Jens Münchrath vom „Handelsblatt“ konkretisiert diesen Gedanken in seinem Kommentar: US-Präsident Joe Biden „hat es satt, dass der Kanzler den Grund für seine zögerliche Haltung im Weißen Haus sucht.“



Olaf Scholz aber besteht auf „eine enge Abstimmung unter den Verbündeten“, wie er im Bundestag auf die Fragen von Abgeordneten mehrfach erläuterte, und macht diese Form der Diplomatie im Vorfeld von Entscheidungen auch zur künftigen Maxime seines Handelns. Das „Handelsblatt“ misst den Bundeskanzler an seinen eigenen Worten in seiner Rede von der „Zeitenwende“, kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. „Der Kanzler sprach da von einer deutschen Führungsrolle und von größerer sicherheitspolitischer Verantwortung Europas, von europäischer Souveränität. Jetzt versteckt er sich in der Leopard-Debatte hinter dem amerikanischen Präsidenten.“



Hätte die Bundesregierung schneller entscheiden müssen? Hat sich der Bundeskanzler „zu viel Zeit“ gelassen? Anfeindungen wegen „zu langen Zögerns“ erreichten den Kanzler nicht nur aus europäischen Nachbarländern, sondern auch aus der eigenen Regierungskoalition. Grüne und FDP haben schon lange auf eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern gedrungen. Gegenseitige Wortgefechte in Social-Media-Posts haben Zweifel an einem respektvollen Miteinander aufkommen lassen, wie es diese Koalition zu Beginn der Legislatur versprochen hatte.



Stefan Kornelius von der „Süddeutschen Zeitung“ blickt über den Tellerrand des Bundeskabinetts hinaus und schreibt: „Bis zu diesem Entscheidungsmoment ist freilich so viel Schaden entstanden, dass niemand von einem guten Ergebnis sprechen kann. Scholz verpasste den Augenblick, zu dem er selbstbestimmt und damit souverän hätte entscheiden können.“



Es hat nicht an subtilen Hinweisen aus der US-Administration gefehlt, dass jedes Land souverän entscheiden könne, ob und welche Waffen es liefern will. Man konnte dies als Aufforderung an die Bundesregierung verstehen, Führung zu übernehmen und mit der Lieferung von schweren Waffen voranzugehen. Offenbar hatte der Bundeskanzler Gründe, diesen Schritt zu unterlassen und sich nicht nur des Rückhaltes der Partnerländer zu versichern, sondern ein „gemeinsames“ Vorgehen zu verkünden.



Dieser Rückhalt, diese Geschlossenheit ist in den Augen vieler Leitartikler von Olaf Scholz verspielt worden. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet von Kritik und Spott am Kanzler und zitiert den britischen Historiker Timothy Garton Ash. Der re-tweete das Meme eines erfundenen Lexikoneintrags zum Wort „scholzen“: „das Kommunizieren guter Absichten, nur um jeden erdenklichen Grund zu nutzen/zu finden/zu erfinden, um dieselben zu verzögern oder zu verhindern“.



Aber nicht alle Zeitungen kritisieren den Kanzler. Die Magdeburger „Volksstimme“ anerkennt, „mit seiner Hartnäckigkeit hat es der Bundeskanzler geschafft, die Amerikaner mit ins Boot zu holen.“ Christiane Warnecke feiert dies in der „Frankfurter Neuen Presse“ als „Coup“ von Olaf Scholz. „Der Kanzler hat also nicht zu lange gezögert, sondern genau lange genug. […] Das ist ein strategischer Erfolg für Scholz, kommt die Panzer-Allianz mit den Amerikanern doch einer Art Lebensversicherung für Deutschland gleich.“



Die „Freie Presse“ aus Chemnitz kann bei der am Donnerstag verkündeten Lieferung von Kampfpanzern auch keinen Zeitverlust erkennen, sondern lobt das Handeln „mit Bedacht“. In seinem Kommentar bewertet Tobias Peter die internationale Strategie, „bei den Waffenlieferungen Schritt für Schritt voranzugehen“ als „vernünftig“. „Niemand weiß, was passiert wäre, wenn die USA und Europa gleich alle möglichen verfügbaren Waffensysteme zur Verfügung gestellt hätten.“



In der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz“ kommentierte der Bundeskanzler selbst die Vielzahl der Kommentare mit den Worten: „Dass Leute laut rufen, dass Sie in Ihren Sendungen ständig jemanden kriegen, der mit ernster Miene sagt: „Jetzt sofort! Und dies noch! Und das noch!“ – da können Sie jeden Tag 300 von aufbieten. Aber die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass jemand regiert, der sich davon nicht beeindrucken lässt.“



