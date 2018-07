Deutschland nach der Wahl – neue Rolle in der Welt?

In vielen Ländern Europas sind nationalistische, einwanderungskritische und rechtsextreme Parteien in den Parlamenten und zum Teil an der Regierung: In Polen regiert die Partei „Recht und Gerechtigkeit (PIS)“ seit 2015. In Ungarn die Fidesz – Partei seit 2014. Im Parlament sitzt dort die rechtsextreme Jobbik. In Lettland ist die „Nationale Allianz“ seit 2011 an der Regierung beteiligt. Die norwegische „Fortschrittspartei“ holte 15,3 % und hat schon mitregiert. In Finnland zogen 2015 die „Wahren Finnen“ mit 15,5 % ins Parlament ein und waren an der Regierung beteiligt. In Belgien hat der „Vlaams Belang“ 3 Sitze im Parlament. In Schweden erzielten die „Schwedendemokraten“ 12,9 %. In Dänemark sitzt die „Dänische Volkspartei“ mit 21,1 % im Parlament. In Österreich kam die FPÖ bei der Parlamentswahl 2013 auf 20,5 %. In den Niederlanden holte die „Partei für die Freiheit“ 13,06 %. In Frankreich erzielte der „Front National“ nur 8 Sitze. Seine Kandidatin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl aber 33,9 %. Die „Unabhängigkeitspartei“ (UKIP) kam im Juni nicht mehr ins Parlament (2015 hatte sie 12,6 %).