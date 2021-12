Die Ampel und Corona – im Krisenmodus schon beim Start?

Stand 25.11.2021 sind in Deutschland 119,5 Millionen Impfdosen verabreicht worden und damit mindestens 56,7 Millionen Personen vollständig geimpft. Dies entspricht 68,2% der Gesamtbevölkerung in Deutschland. 58,9 Millionen Menschen (70,8%) haben mindestens eine Impfdose erhalten. Am höchsten liegt die Quote der vollständig Geimpften in Bremen mit 79,8%, am niedrigsten ist sie in Sachsen mit 57,9%. Am Mittwoch wurden in Deutschland laut Robert-Koch-Institut an nur einem Tag rund 795.000 Menschen geimpft. Darunter waren 93.000 Erstimpfungen, 75.000 Zweitimpfungen und 627.000 Auffrischungsimpfungen. Die bisher meisten Impfungen wurden am 9. Juni 2021 mit insgesamt 1,4 Millionen Dosen durchgeführt.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna / RKI)

Bildquelle: epa