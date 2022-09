Die Kosten der Krise – erst Preisschock, jetzt Pleitewelle?

Nach den Beratungen mit Gewerkschaften und Vertretern der Wirtschaft hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute (Donnerstag) zuversichtlich geäußert, die Inflationskrise gemeinsam in den Griff zu bekommen. Der Bevölkerung sagte der Kanzler erneut die Unterstützung der Bundesregierung zu. „Mir ist wichtig, es noch einmal deutlich zu sagen: Die Bundesregierung lässt niemanden mit der Last allein. You'll never walk alone. Dieses Versprechen gilt“, erklärte er. Scholz hatte am Mittag mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften im Kanzleramt über Lösungen in der aktuellen Inflationskrise beraten.



Um Arbeitnehmer in der Krise zu stützen, regte der Kanzler unter anderem steuerfreie Sonderzahlungen der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten an. „Ich habe den Tarifpartnern das Angebot unterbreitet, zusätzliche Zahlungen bis zu 3000 Euro von Steuern und Abgaben zu befreien, wenn dadurch mit einer solchen Zahlung die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser durch die Krise kommen können“, sagte der SPD-Politiker. Dieses Angebot müssten die Arbeitgeber nicht annehmen, fügte Scholz hinzu.



Der Kanzler kündigte außerdem die Gründung einer Expertenkommission an, die sich mit der Frage der Gaspreise und den damit verbundenen Kosten auseinandersetzen soll. In dieser Runde sollen laut Scholz auch vier Teilnehmer der Konzertierten Aktion mitwirken. Die Leitung der Kommission sollen die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, sowie der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, übernehmen.



Ergebnisse soll sie im Oktober vorlegen, erklärte Scholz. Mit Blick auf die hohen Energiepreise und das fehlende Gas aus Russland versicherte der Kanzler: „Wir werden auch das Preisproblem in den Griff bekommen“. Deutschland werde „durch diesen Winter kommen“.



DGB-Chefin Yasmin Fahimi äußerte sich nach dem Treffen zufrieden über die Beratungen, mahnte aber „weitere kurzfristige Maßnahmen in diesem Jahr“ zur Entlastung der Bevölkerung an, etwa die Auszahlung einer weiteren Energiepreispauschale.



Vor dem Hintergrund der hohen Inflation hatte Scholz die Sozialpartner bereits im Juli zu einem Auftaktgespräch im Kanzleramt empfangen. Damals waren mit Verweis auf weitere Gespräche im Herbst noch keine Ergebnisse verkündet worden. Zu der Sitzung an diesem Donnerstag sind Arbeitgeber, Gewerkschaften, die Bundesbank und der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geladen.



Scholz sagte am Dienstag auf dem Deutschen Arbeitgebertag, eine Aufgabe der „konzertierten Aktion“ sei es, dass das Unterhaken in den Betrieben gelinge. Er erinnerte daran, dass die Regierung mögliche Unterstützungszahlungen der Unternehmen an die Beschäftigten bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei stellen wolle. Die Regierung werde außerdem „dafür Sorge tragen, dass es möglich ist, dass die süddeutschen Atomkraftwerke im Januar und Februar und März noch laufen können, damit es auf keinen Fall zu einem Engpass im deutschen Strommarkt kommt“.



Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger verwies auf erhebliche Rezessionsängste der Unternehmen. Er wies auf die „dramatische Konjunkturlage“ infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und die „heftigen Lieferengpässe“ hin. „Eine Rezession ist wahrscheinlich, als mittelständischer Unternehmer spüre ich das jeden Tag“, sagte Dulger, der selbst ein Familienunternehmen führt. Dulger warf der Bundesregierung vor, mit ihrem Kurs bei der Atomkraft die Energieversorgung aufs Spiel zu setzen. „Es fühlt sich so an, wie wenn auf der Titanic alle Rettungsboote über Bord geworfen werden, die Musikkapelle spielt im Speisesaal weiter, und man verlässt sich darauf, dass vielleicht doch nicht so viel Wasser eindringt.“



Nach dem ersten Treffen im Juli hatte der Bundeskanzler noch vor zu hohen Erwartungen gewarnt. „Wir werden nicht alle Preise runtersubventionieren können“, sagte Scholz damals. „Das kann kein Staat der Welt.“



Die Idee einer Sozialpartnerschaft stammt vom Ende der 60er-Jahre, als die Inflation wieder stieg. Damals wurde versucht, Arbeitgeber und -nehmer an einen Tisch zu bekommen, um sie zu guten Deals zu zwingen, ohne dass die Wirtschaft Schaden nimmt. Später griff Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) die Dialogrunde von Politik und Sozialpartnern im sogenannten „Bündnis für Arbeit“ auf.







Quellen: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd / kna

Bildquelle: ap