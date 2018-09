Fahrverbote in bestimmten Innenstädten werden kommen. Voran geht Hamburg, das ab Ende April zwei Straßenabschnitte für bestimmte Dieselautos sperren will. Stuttgart könnte dann die erste Stadt werden, in der nur noch beschränkt Dieselautos erlaubt sind. Was dort eingeführt wird, muss nach dem Urteil aber nicht zwangsläufig auch in Düsseldorf oder anderswo gelten. Zuständig für die Verschärfung der Luftreinhaltepläne sind nämlich die Bundesländer. Umweltministerin Hendricks betonte, der Richterspruch bedeute nicht, dass von heute auf morgen Diesel-Fahrverbote in Kraft treten würden. Auch der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) wies darauf hin, dass die Hürden für solche Verbote sehr hoch lägen. Er sprach sich gegen einen „Wettlauf" aus, „wer nun als erster ein Fahrverbot verhängt". Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bezieht sich zwar nur auf die Situation in Düsseldorf und Stuttgart - doch geht davon Signalwirkung für dutzende weitere Städte aus, in denen Grenzwerte für Stickoxide nicht eingehalten werden. Nach einer vorläufigen Auswertung durch das Umweltbundesamt überstiegen die NOx-Werte vergangenes Jahr in rund 70 Kommunen die gesetzliche Grenze. Dazu gehören Großstädte wie München, Köln, Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main. Zu den 37 Städten, deren Grenzwert-Überschreitung für das vergangene Jahr schon jetzt sicher ist, gehören aber auch kleinere, etwa Reutlingen, Heilbronn, Darmstadt, Limburg an der Lahn oder Tübingen.

Bildquelle: Jan Dube/Umweltbehörde Hamburg (BUE)/dpa