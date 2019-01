Diesel-Nachrüstung kommt nicht per Gesetz

Die deutsche Automobilindustrie hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren mindestens deutlich an Reputation verloren. Barbara Hendricks

Deswegen appelliere sie an das Verantwortungsbewusstsein, aber auch das eigene ökonomische Interesse der Unternehmen. „Weil ein Vertrauensverlust, der kostet ja“, mahnte Hendricks. „Die deutsche Automobilindustrie hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren mindestens deutlich an Reputation verloren.“ Wenn sie ihre Kunden wieder an sich binden wolle, müsse sie „denen jetzt Angebote machen“.