Digital oder sozial – die Angst um die Arbeit von morgen

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat untersucht, wie sehr menschliche Arbeit durch Maschinenintelligenz ersetzbar („substituierbar“) ist. „Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in einem Beruf mit hohem Substituierbarkeitspotenzial arbeiten, ist von 15 %im Jahr 2013 auf 25 %im Jahr 2016 gestiegen", heißt es in der Untersuchung. Damit sind theoretisch mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland direkt betroffen. „Hohe Ersetzbarkeit" bedeutet, dass Arbeitnehmer sich Maschinen anpassen müssen oder ihr Job über kurz oder lang weg fällt. Das betrifft zum Beispiel Prozesse wie Wareneingangskontrolle, Montageprüfung oder Kommissionierung. Auch Versicherungsanträge oder Steuererklärungen können vollautomatisch geprüft werden. Selbst bei der Besetzung einer Stelle durch die Personalabteilung schaffen es Computer inzwischen, geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Am größten ist das Umbruchpotenzial im Verkehrssektor und in der Logistik. Hier müssen sich Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten darauf einstellen, sehr bald Konkurrenz durch Computer zu bekommen, zum Beispiel von autonomen Fahrzeugen. Allein in der Lagerwirtschaft arbeiten in Deutschland rund 1,4 Millionen Menschen. Weitere 566.000 sind Lkw-Fahrer, und 341.000 sind Bus- oder Straßenbahnfahrer. Am stärksten hat die Ersetzbarkeit in den Helferberufen zugenommen, am wenigsten in den Expertenberufen. Die „Industrie 4.0“ gefährdet laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) außerdem vor allem Arbeitsplätze von Frauen. Von den 1,4 Millionen Jobs, die bis 2024 in den USA vom digitalen Wandel bedroht würden, werde die Mehrheit (57 %) von Frauen ausgeübt, teilte das WEF bei seiner Jahrestagung in Davos mit.

Bildquelle: ZDF